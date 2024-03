https://fr.sputniknews.africa/20240320/grace-au-soutien-securitaire-russe-la-paix-revient-en-republique-centrafricaine-1065645575.html

Grâce au soutien sécuritaire russe "la paix revient en République centrafricaine"

Grâce au soutien sécuritaire russe "la paix revient en République centrafricaine"

La situation sécuritaire s'est considérablement améliorée en Centrafrique suite à l'aide apportée par Moscou, affirme auprès de Sputnik Afrique Simplice... 20.03.2024, Sputnik Afrique

"On égorgeait les gens, on tuait les gens, on incendiait les greniers, c'était difficile. On détruisait les maisons, on détruisait les infrastructures et il n'y avait personne pour voler au secours du peuple centrafricain. Mais avec l'arrivée de nos amis russes, on a vu comment les choses commencent à se normaliser", avance auprès de Sputnik Afrique Simplice Mathieu Sarandji, président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine.Dans ce contexte, alors que la Centrafrique préside actuellement la Cemac, le Président Touadéra "a déjà pris position en faveur d'une relation soutenue avec la Russie".Le parlementaire a souhaité que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale travaille et diversifie ses relations avec Moscou dans les domaines sécuritaire, culturel et d’infrastructures.

