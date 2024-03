https://fr.sputniknews.africa/20240320/des-militaires-impliques-dans-des-attaques-contre-belgorod-victimes-dune-frappe-en-ukraine-1065656795.html

Des militaires impliqués dans des attaques contre Belgorod victimes d’une frappe en Ukraine

Une frappe contre une usine de drones de Kharkov a anéanti des militaires impliqués dans des attaques contre la ville russe de Belgorod, qu’a déclaré à Sputnik... 20.03.2024, Sputnik Afrique

Des militaires relevant de la Direction principale du renseignement (GUR) ukrainienne et des spécialistes étrangers ont été tués lors d’une frappe russe contre une usine de drone à Kharkov, a annoncé à Sputnik Sergueï Lebedev, coordinateur d’une cellule clandestine de Nikolaïev, montrant une vidéo envoyée par ses collègues de Kharkov.Selon le coordinateur, la zone a été bouclée par l'armée ukrainienne et les officiers du Service de sécurité d’Ukraine (SBU) après la frappe.Usine de drones VampireL’usine produisait des drones de combat lourds Vampire, surnommés aussi Baba Yaga, ainsi que leurs munitions, a précisé l’interlocuteur de Sputnik.Des spécialistes étrangers, qui savaient équiper ces drones, ainsi que des ouvriers d’Ukraine occidentale, chargés d’assembler les drones, ont aussi été tués. La direction de l’usine avait embauché ces ouvriers après avoir licencié les ouvriers locaux.Dotés de six hélices, les drones Vampire sont fabriqués à partir de drones agricoles en leur ajoutant une caméra thermique. Ils représentent une menace sérieuse pour les équipements et les effectifs russes. Discrets, ils peuvent, peut transporter une charge de combat pesant jusqu'à 15 kilogrammes. Un Vampire est généralement équipé de trois à cinq mines à fragmentation de 82 mm. Sa portée de vol maximale atteint 10 kilomètres.

