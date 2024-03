https://fr.sputniknews.africa/20240319/poutine-accus-loccident-davoir-utilise-des-groupes-terroristes-transfrontaliers-contre-la-russie-1065634479.html

L'Occident a utilisé des "groupes terroristes transfrontaliers" contre la Russie, déclare Poutine

L'Occident a utilisé des "groupes terroristes transfrontaliers" contre la Russie, déclare Poutine

L'Occident a activement utilisé des groupes terroristes radicaux transfrontaliers contre la Russie, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion avec la... 19.03.2024, Sputnik Afrique

Toutes les tentatives de groupes de reconnsaissance et de sabotage de franchir la frontière russe ont échoué, a constaté le chef du Kremlin.Il a souligné que les traîtres impliqués dans ces groupes de sabotage devaient être "poursuivis et punis sans délai de prescription".Selon lui, la lutte contre les tentatives de "saper le développement de la Russie" nécessite un travail systématique dans tous les domaines. Il a ainsi appelé le FSB à étendre ses "capacités de réponse préventive" aux attaques visant les infrastructures informatiques.Le Président a également fait valoir que derrière les démarches hostiles contre les entreprises russes "se trouvaient les autorités et les services spéciaux de plusieurs États", ce qui nécessite des "efforts supplémentaires" de la part de Moscou.

