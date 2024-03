https://fr.sputniknews.africa/20240319/lescalade-militaire-en-ukraine-va-destabiliser-le-monde-entier-selon-un-haut-responsable-burundais-1065640387.html

L'escalade militaire en Ukraine va déstabiliser le monde entier, selon un haut responsable burundais

L'escalade militaire en Ukraine va déstabiliser le monde entier, selon un haut responsable burundais

Sputnik Afrique

C'est le Président de l'Assemblée nationale du Burundi qui a exprimé cet avis en commentant pour Sputnik Afrique l'envoi de troupes françaises en Ukraine... 19.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-19T19:52+0100

2024-03-19T19:52+0100

2024-03-19T19:52+0100

opinion

burundi

france

afrique subsaharienne

conflit ukrainien

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/13/1065638857_0:0:2552:1437_1920x0_80_0_0_1e7fc3784e1728fbc5895e95a3b411a9.jpg

Le Très Honorable Gelase Daniel Ndabirabe a noté que la France qui se veut un pays démocratique prêche ainsi des idées contraires, celles de violence et n'agit pas de façon raisonnable. "Dans cette escalade, tout est possible et surtout le pire", alerte l'homme politique.

burundi

france

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, burundi, france, afrique subsaharienne, conflit ukrainien