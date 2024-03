"Le monde entier regarde les élections russes avec étonnement et admiration forcée"

https://fr.sputniknews.africa/20240319/le-monde-entier-regarde-les-elections-russes-avec-etonnement-et-admiration-forcee-1065630818.html

Le monde entier est impressionné par le résultat de l’élection présidentielle en Russie, a estimé auprès de Sputnik le politologue iranien Emad Abshenas. 19.03.2024, Sputnik Afrique

"Des élections exceptionnelles ont eu lieu en Russie qui vont certainement entrer dans l'histoire", a-t-il déclaré. Le peuple russe y a joué un rôle "essentiel". D’ailleurs, tous les experts et observateurs de l’élection, ainsi que les représentants des médias internationaux présents en Russie, ont convenu que l'écrasante majorité des Russes venus aux élections ont soutenu l'actuel Président de ce pays, Vladimir Poutine, souligne M. Abshenas.Présidentielle russeVladimir Poutine a obtenu 87,28% des voix après le décompte de 100% des bulletins, a annoncé la Commission électorale centrale.Le Président sortant a affronté Nikolaï Kharitonov du Parti communiste (4,31%), puis Léonid Sloutski, candidat du Parti libéral-démocrate (3,2%), et Vladislav Davankov du parti Nouveaux gens (3,85 %).Le taux de participation à la présidentielle a battu un record dans l'histoire de la Russie contemporaine: plus de 87,1 millions de Russes, soit 77,44% des électeurs, sont venus dans les bureaux de vote, selon la cheffe de la Commission électorale centrale.Plus de 1.000 observateurs venant de 129 pays ont surveillé le processus du vote présidentiel en Russie, selon la présidente de la Commission électorale centrale.Le vote aux élections a duré pour la première fois trois jours: les 15, 16 et 17 mars. Selon la Commission électorale centrale, la décision à ce sujet a été prise sur la base des demandes des citoyens.

