La victoire de Poutine fait taire l'Occident, a estimé pour Sputnik un analyste brésilien

La victoire de Poutine fait taire l'Occident, a estimé pour Sputnik un analyste brésilien

Elle a été "une réponse à toutes les attaques internationales", a indiqué João Cláudio Pitillo, professeur d'histoire à l'Université d'État de Rio de Janeiro. 19.03.2024

Il n'y a aucun doute de la part de l'Occident sur la popularité de Vladimir Poutine mais il le diabolise et tente de remettre en question sa victoire, estime-t-il. Or, les résultats du vote répondent ainsi à la critique occidentale qui vise le système électoral et politique russe, diffusée dans le cadre de la guerre de l'information, a ajouté l'historien.Lors du cinquième mandat de Vladimir Poutine, "il n'y a pas d'autre issue pour la Russie que d'accroître sa présence dans ces pays du Sud", a encore estimé M. Pitillo.Différence d'attitudesÀ titre de comparaison, l'expert a cité la position occidentale par rapport à l'annulation des élections en Ukraine, déterminée par l'actuel Président Volodymyr Zelensky.

