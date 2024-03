https://fr.sputniknews.africa/20240319/la-crimee-et-les-nouvelles-regions-russes-sont-pretes-a-fournir-des-cereales-a-lafrique-1065639619.html

La Crimée et les nouvelles régions russes sont prêtes à fournir des céréales à l'Afrique

La Crimée et les nouvelles régions russes sont prêtes à fournir des céréales à l'Afrique

C'est ce qu'a déclare le vice-Premier ministre criméen Guéorgui Mouradov lors d'une conférence de presse ce mardi au siège de Sputnik. 19.03.2024, Sputnik Afrique

"Nos amis africains ont un grand besoin en nos produits", a-t-il indiqué. Parmi ces produits, il a encore cité les engrais et les produits chimiques.L'organisation des exportations doit faire l'objet d'une étude, selon lui.Quatre anciennes régions ukrainiennes ont fait leur entrée au sein de la Russie après un référendum organisé en septembre 2022: les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ainsi que les régions de Kherson et de Zaporojié. Ces deux dernières régions ont souligné que leur passage à la Russie permettrait de garantir leur sécurité.

