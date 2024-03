https://fr.sputniknews.africa/20240319/la-cote-divoire-voudrait-devenir-membre-de-lopep-suite-a-la-decouverte-dimportants-gisements-1065630094.html

La Côte d'Ivoire voudrait devenir membre de l'OPEP suite à la découverte d'importants gisements

La Côte d'Ivoire voudrait devenir membre de l'OPEP suite à la découverte d'importants gisements

Sputnik Afrique

La Côte d'Ivoire va remplir les conditions pour être membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole /OPEP/, a déclaré Mamadou Sangafowa Coulibaly... 19.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-19T08:16+0100

2024-03-19T08:16+0100

2024-03-19T08:16+0100

côte d'ivoire

opep

pétrole

gisements

afrique

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/08/1045037989_0:88:3032:1794_1920x0_80_0_0_89a3b7a467bfad6f957b013c5bbe5729.jpg

A l'issue d'un échange avec le Groupement professionnel de l'industrie du pétrole /GPP/, M. Coulibaly a exhorté ces acteurs du secteur pétrolier ivoirien à investir davantage dans le bassin sédimentaire ivoirien et à prendre toute leur place dans le développement de l'industrie extractive.Le ministre a demandé au secteur privé national de jouer un grand rôle pour que ces richesses soient profitables au pays.Selon lui, la vision du gouvernement ivoirien est de faire de l'industrie extractive le second pilier de l'économie ivoirienne après l'agriculture. La Côte d'Ivoire a découvert les gisements de pétrole baptisés "Baleine" en septembre 2021 et en juin 2022, puis "Calao" en février 2024. Les autorités nationales se sont réjouies de ces découvertes de gisements qui offrent un potentiel considérable pour le développement économique et énergétique du pays.

côte d'ivoire

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

côte d'ivoire, opep, pétrole, gisements, afrique, afrique subsaharienne