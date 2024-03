https://fr.sputniknews.africa/20240319/ibrahim-traore-adresse-ses-felicitations-a-vladimir-poutine-pour-sa-reelection-1065629493.html

Ibrahim Traoré adresse ses félicitations à Vladimir Poutine pour sa réélection

"En mon nom propre et en celui du peuple burkinabè, je lui formule des vœux de plein succès", a écrit le Président burkinabè🇧🇫 de la Transition sur X. 19.03.2024, Sputnik Afrique

Il a souhaité que "ce nouveau mandat contribue au renforcement des relations déjà excellentes entre nos pays pour le bonheur des braves peuples burkinabè et russe".Parmi d'autres dirigeants africains qui ont félicité le chef de l'État russe sont le Président alégrien Abdelmadjid Tebboune, le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) au Niger, Abdourahamane Tiani, le Président malien de la transition Assimi Goïta, le Président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso, le leader tchadien Mahamat Idriss Déby et Le le président du Parlement burundais Gélase Daniel Ndabirabe.Présidentielle russe 2024Vladimir Poutine a obtenu 87,28% des voix après le décompte de 100% des bulletins, a annoncé la Commission électorale centrale.Le Président sortant a affronté Nikolaï Kharitonov du Parti communiste (4,31%), puis Léonid Sloutski, candidat du Parti libéral-démocrate (3,2%), et Vladislav Davankov du parti Nouveaux gens (3,85 %).Le taux de participation à la présidentielle a battu un record dans l'histoire de la Russie contemporaine: plus de 87,1 millions de Russes, soit 77,44% des électeurs, sont venus dans les bureaux de vote, selon la cheffe de la Commission électorale centrale.Plus de 1.000 observateurs venant de 129 pays ont surveillé le processus du vote présidentiel en Russie, selon la présidente de la Commission électorale centrale.Le vote aux élections a duré pour la première fois trois jours: les 15, 16 et 17 mars. Selon la Commission électorale centrale, la décision à ce sujet a été prise sur la base des demandes des citoyens.

