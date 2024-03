https://fr.sputniknews.africa/20240319/chef-du-parlement-burundais-les-pays-africains-attendent-beaucoup-du-prochain-mandat-de-poutine-1065641105.html

Chef du parlement burundais: "Les pays africains attendent beaucoup du prochain mandat de Poutine"

Chef du parlement burundais: "Les pays africains attendent beaucoup du prochain mandat de Poutine"

Vladimir Poutine a été réélu Président de la Fédération de Russie. Le président de l’Assemblée Nationale du Burundi, qui a surveillé l’élection en tant... 19.03.2024, Sputnik Afrique

"De son nouveau mandat nous attendons beaucoup de choses. Non seulement par rapport aux peuples de la Fédération de Russie: par rapport aux pays du monde et spécialement par rapport aux pays qui sont en train de participer ou d'entrer ou d'intégrer les BRICS. C'est que c'est quelqu'un qui, à travers son action politico-diplomatique dans tous les sens, sans parler du sécuritaire, a marqué la communauté internationale, tous les pays du monde. Ou plus simplement pour dire qu'il a marqué l'humanité tout entière", déclare le Très Honorable Gelase Daniel Ndabirabe, Président de l’Assemblée Nationale du Burundi, sur les attentes du continent africain du prochain mandat de Vladimir Poutine à la tête de la Russie.Retrouvez également dans ce numéro:- Abdoulaye Diallo, président Fondateur du Réseau des Communicateurs, Chargé de Communication du Collectif Pour La Refondation du Mali, et Oumar MC Kone, président du parti politique Bloc pour le Redressement et le Développement du Mali, sur la victoire de Vladimir Poutine aux élections présidentielles en Russie- Nana Aïcha Cissé, première vice-présidente du Réseau des femmes parlementaires du Mali, et Elysé Ouédraogo, Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante du Burkina Faso, sur leurs impressions en tant qu’observateurs accrédités de la présidentielle russe.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

