Un scrutin "dans la sérénité et le calme": la mission d'observation burkinabè sur l'élection russe

La mission menée par Elysé Ouédraogo n'a pas constaté de situations de violence ou de contestation dans les bureaux de vote qu'ils ont pu visiter, a fait... 18.03.2024, Sputnik Afrique

Le responsable burkinabè a félicité ses collègues russes pour la tenue de l'élection et a noté son inclusivité et sa transparence. Cette dernière a été garantie par la vidéosurveillance et la présence des représentants de tous les candidats sur place, a-t-il souligné.

