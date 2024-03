https://fr.sputniknews.africa/20240318/quand-les-avions-supersoniques-reintegreront-ils-laviation-civile-1065611495.html

Quand les avions supersoniques réintégreront-ils l’aviation civile?

Quand les avions supersoniques réintégreront-ils l’aviation civile?

Le seul avion supersonique soviétique utilisé dans l’aviation civile était le légendaire Tu-144. Son dernier vol a eu lieu en 1978. À l’heure actuelle... 18.03.2024, Sputnik Afrique

Dans une interview au portail "Russie scientifique", le vice-président de l'Académie des sciences de Russie détaille les trois défis à relever pour y parvenir. Il s’agit, premièrement, de l’efficacité des vols. Pour l’augmenter, il faut réduire la consommation de carburant et développer un avion plus léger et solide.Le deuxième problème concerne le bruit produit par ce type d’avion, qui est à diminuer. Enfin, il faut adapter le système global de régulation de vols aux avions rapides volant à haute altitude.

