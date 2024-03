"Les Russes ont envoyé un message ferme au monde entier: que Poutine a son peuple derrière lui"

Et de poursuivre que "le second tableau, qui constitue la grande surprise de ces élections, est certainement le pourcentage de participation à ces élections qui s’est établi à plus de 87,1 millions de Russes, [soit 77,44% des électeurs, ndlr] selon la cheffe de la Commission électorale centrale. Quand un tel taux est enregistré comme on en voit rarement actuellement dans tous les pays du monde, nous avons envie, en tout cas nous autres Africains, de saisir et de comprendre tout ce qui n’est pas dit dans les médias internationaux sur la Russie et le peuple russe. Ceci démontre d’une façon on ne peut plus claire que les Russes, qui soutiennent majoritairement leur Président, ont voulu envoyer un message clair et ferme au monde entier que Vladimir Poutine a son peuple derrière lui. Un message fort a été envoyé à ceux qui fantasmaient de faire tomber la Russie économiquement, militairement et stratégiquement. Sauf qu’aujourd’hui nous savons qui paient le prix fort des sanctions économiques, financières et énergétiques et de l’engagement derrière l’Ukraine contre la Russie".