https://fr.sputniknews.africa/20240318/les-resultats-de-lelection-presidentielle-en-russie-seront-annonces-le-21-mars-1065614862.html

Les résultats de l'élection présidentielle en Russie seront annoncés le 21 mars

Les résultats de l'élection présidentielle en Russie seront annoncés le 21 mars

Sputnik Afrique

C'est ce qu'a déclaré la cheffe de la Commission électorale centrale lors d'une réunion de cette instance ce 18 mars sur les questions concernant le vote... 18.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-18T09:15+0100

2024-03-18T09:15+0100

2024-03-18T10:35+0100

présidentielle russe 2024

vladimir poutine

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/11/1065600633_0:161:3024:1861_1920x0_80_0_0_b1b7f279f66fe922cfa88b1e7d9f6e9d.jpg

Après le traitement de 99,76% des bulletins, Nikolaï Kharitonov a pris la deuxième place avec 4,3%, Vladislav Davankov la troisième avec 3,84% et Leonid Sloutski la quatrième avec 3,21%.À 10 heures du matin, 87.113.127 personnes ont participé aux élections avec un taux de participation record dans l'histoire de la Russie moderne. Le vote sur trois jours a assuré cette participation historique, selon Ella Pamfilova, la cheffe de la Commission électorale centrale.Le degré de tentatives agressives visant à perturber ou à discréditer les élections était sans précédent. Selon Mme Pamfilova, l’Occident a tenté de faire baisser la participation.Près de 10 millions d'électeurs ont pu voter sur leur lieu de résidence, et non sur celui de leur inscription et environ 2,6 millions ont voté par anticipation.Les cyberattaques ont été 150 fois plus nombreuses que d'habitude, d'après la responsable. En outre, il n'y a eu aucun cas où les résultats du vote ont été déclarés invalides.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

présidentielle russe 2024, vladimir poutine, russie