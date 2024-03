https://fr.sputniknews.africa/20240318/les-dirigeants-africains-felicitent-vladimir-poutine-pour-sa-reelection-1065628611.html

Les dirigeants africains félicitent Vladimir Poutine pour sa réélection

Les dirigeants africains félicitent Vladimir Poutine pour sa réélection

Au lendemain de la victoire du chef d'État à la présidentielle, ses nombreux homologues du monde entier lui ont adressé des messages de félicitations. Les... 18.03.2024, Sputnik Afrique

Algérie Abdelmadjid Tebboune a félicité son homologue russe "pour sa réélection à la magistrature suprême de son pays", indique un communiqué de la Présidence de la République.Niger Abdourahamane Tiani, Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a adressé ses "vives et chaleureuses félicitations" au dirigeant russe, ainsi que ses "vœux de réussite". Burundi Le président du Parlement burundais a également félicité Poutine pour sa victoire. Gélase Daniel Ndabirabe a transmis ses félicitations lors d’une rencontre avec son homologue russe Viatcheslav Volodine. Tchad "Cette victoire électorale témoigne de la confiance du peuple russe dans son Président", a indiqué le leader tchadien dans son message, cité par le portail Аlwihda.Pour Mahamat Idriss Déby, le peuple russe "reconnaît en Vladimir Poutine un leader capable de conduire son pays vers un avenir prospère et stable".MaliRépublique du Congo "Je formule, à votre endroit, tous mes vœux de parfaite santé et de plein succès dans l'accomplissement de ce nouveau mandat", a-t-il noté.

