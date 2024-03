https://fr.sputniknews.africa/20240318/la-victoire-de-vladimir-poutine-va-encore-plus-diviser-loccident-estiment-des-analystes-1065617663.html

La victoire de Vladimir Poutine va encore plus diviser l'Occident, estiment des analystes

La victoire de Vladimir Poutine va encore plus diviser l'Occident, estiment des analystes

Les désaccords qui existent déjà entre les pays européens et les États-Unis sur le soutien à l'Ukraine vont s'approfondir, avance Rodrigo Ianhez, historien...

L'unité des alliés ukrainiens pourrait être ébranlée davantage à l'issue de la présidentielle américaine qui est capable d'influencer la poursuite ou non du conflit, ajoute M. Ianhez. Cet avis fait écho à celui de Larissa Silva, enseignante des relations internationales de l'Université d'État de Rio de Janeiro: "Poutine a réussi à restaurer le rôle et le prestige de la Russie en tant que pays important et respecté dans l'ordre international", souligne pour sa part l'historien et chercheur Eden Pereira Lopes da Silva.

