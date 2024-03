https://fr.sputniknews.africa/20240318/la-presidente-de-la-commission-electorale-du-zimbabwe-felicite-son-homologue-russe--1065628263.html

La présidente de la commission électorale du Zimbabwe félicite son homologue russe

La présidente de la commission électorale du Zimbabwe félicite son homologue russe

18.03.2024

Le peuple russe a pu exercer son devoir citoyen dans un "environnement pacifique" et une ambiance "détendue et joyeuse", a noté Mme Priscilla Makanyara Chigumba au cours de la réunion à la Commission russe.Cela constitue un "signe clair d'une démocratie mature", a avancé la responsable. La mission zimbabwéenne est impressionnée par les "mesures prises par la Commission électorale centrale pour s'assurer que tous les électeurs éligibles aient la possibilité d'exercer leur droit de vote", a souligné sa cheffe.Présidentielle russe 2024Le scrutin a été étalé sur les trois jours: les 15, 16 et 17 mars, pour une première fois.À son issue, Vladimir Poutine a obtenu 87,28% des voix, a annoncé la Commission électorale centrale après le dépouillement de la totalité des bulletins.Le Président sortant a affronté Nikolaï Kharitonov du Parti communiste (4,31%), Léonid Sloutski, candidat du Parti libéral-démocrate (3,2%), et Vladislav Davankov du parti Nouveaux gens (3,85 %).Le taux de participation à la présidentielle a battu un record dans l'histoire de la Russie contemporaine: plus de 87,1 millions de Russes, soit 77,44% des électeurs, sont venus dans les bureaux de vote, selon la Commission électorale centrale.Plus de 1.000 observateurs venant de 129 pays ont surveillé le processus du vote présidentiel en Russie, d'après la cheffe de la Commission électorale centrale.

