Présidentielle russe: "Nous allons gagner dans cette guerre d’information"

Sputnik Afrique

С'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission électorale à propos des cyberattaques au cours de l’élection présidentielle. 17.03.2024, Sputnik Afrique

Environ 280.000 attaques DDoS contre les ressources de vote électronique à distance (DEG) ont été bloquées depuis le début du scrutin, a-t-elle fait savoir. Plus de 1.000 observateurs venant de 129 pays surveillent le processus du vote présidentiel en Russie, a noté Mme Pamfilova. Elle a qualifié les observateurs et experts internationaux arrivés en Russie de courageux professionnels qui voulaient venir voir de leurs propres yeux ce qui se passe et ne pas croire "le flot de mensonges qui coule des médias occidentaux".

