Présidentielle russe: beaucoup de jeunes viennent voter, note un observateur kényan

"C’est-à-dire que l'avenir du monde est en de bonnes mains", a déclaré à Sputnik Alex Muigai Njuguna, qui se trouve actuellement à Perm, dans l'Oural. 17.03.2024, Sputnik Afrique

Les élections sont libres et justes, selon ses impressions. "Je n'ai pas vu quelqu'un être forcé de voter, de faire tel ou tel choix", a-t-il indiqué.Dix observateurs sont arrivés dans le kraï de Perm, depuis l'Autriche, la Bulgarie, la Grèce, le Kenya et la Turquie. En trois jours, ils doivent visiter une vingtaine de bureaux de vote à Perm et à Krasnokamsk.

