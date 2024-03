https://fr.sputniknews.africa/20240317/poutine-sassure-une-legitimite-incontestable-au-sein-de-la-population-1065609044.html

Poutine s'assure "une légitimité incontestable au sein de la population"

En votant massivement en faveur de Vladimir Poutine, les Russes valident son travail et approuvent la conduite actuelle de la Federation de Russie, a déclaré à... 17.03.2024, Sputnik Afrique

Avec un tel résultat, Vladimir Poutine "sait que le peuple russe est avec lui et valide sa conduite de l’Etat. Quoi de plus encourageant pour lui de continuer sa politique et ses differents combats pour le bien etre de la population", indique l'entrepreneur.Selon lui, le continent africain attend beaucoup de Vladimir Poutine après sa réélection. "Avec sa présidence qui continue, nous pensons que tous les chantiers déjà entamés pourront continuer mais aussi s’accelerer dans les mois qui viennent", conclut M.Niang.

