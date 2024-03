https://fr.sputniknews.africa/20240317/la-centrafrique-a-besoin-de-lexpertise-de-moscou-dans-le-domaine-energetique-1065598585.html

La Centrafrique a besoin de l'expertise de Moscou dans le domaine énergétique

Sputnik Afrique

C'est ce qu'a indiqué à Sputnik le Premier ministre de l'Afrique du Sud Félix Moloua. 17.03.2024

Les questions énergétiques ont été au menu de ses entretiens avec des responsables russes."Nous savons que ce pays (la Russie) est très avancé et très développé, et nous avons besoin de ce modèle", a encore ajouté le chef du gouvernement. Il a lancé un appel aux investisseurs russes: "Il y a de l'espace, il y a des potentiels dans la République centrafricaine et ils seront tous les bienvenus".Le pays va d'abord "améliorer l'environnement des affaires" et créer des infrastructures, selon lui.

