Déclarations clé de Vladimir Poutine après l'annonce des premiers résultats de la présidentielle

Le Président sortant reçoit 87,14% des voix après décompte de 80% des bulletins à l'élection, selon les données de la Commission électorale centrale. 17.03.2024, Sputnik Afrique

Sur l'Ukraine: Nous réfléchirons avec qui négocier la paix en Ukraine.Il n'est pas exclu "qu'à un moment donné nous devrons créer une certaine zone sanitaire sur les territoires subordonnés au régime de Kiev". Poutine n'a pas précisé la profondeur de cette zone censée protéger les régions russes des bombardements. Sur la possibilité d'une confrontation avec l'Otan: Tout est possible dans le monde d'aujourd'hui. Le conflit entre la Russie et l'Otan nous rapprochera de la troisième guerre mondiale.La Russie est consciente de la présence de militaires de l'Otan en Ukraine, mais ils y meurent en grand nombre.La France pourrait jouer un rôle dans un règlement de paix, tout n'est pas perdu.Sur les relations avec la Chine:La coïncidence des intérêts entre la Russie et la Chine est un facteur de stabilité sur la scène mondiale. Moscou ne fera que développer ses relations avec Pékin dans les années à venir. Sur la proposition de Macron de proclamer cesser le feu pendant les JO:"Je n'en sais rien, nous sommes prêts à examiner toutes les questions, mais nous agirons en fonction des intérêts de la Russie." Sur la présidentielle aux USA:La Russie n'a pas de préférence pour aucun des candidats et travaillera avec celui qui sera élu. "J'ai toutes les raisons de croire qu'il n'y a pas de démocratie dans les processus électoraux américains aujourd'hui". Sur la présidentielle russe:Un grand nombre d'observateurs étrangers ont surveillé l'élection. Ce sont des personnes indépendantes. Poutine a "rêvé d'une Russie forte et indépendante". Il espère "que les résultats des élections nous permettront d'atteindre cet objectif." Sur les résultats dans les nouvelles régions et en Crimée : "Je pensais qu'ils seraient bons, mais je ne m'attendais même pas à ce qu'ils le soient à ce point-là".

