"Complètement délirant": Philippot réagit aux propos de Macron sur l'envoi des troupes en Ukraine

Le chef d'État français multiplie les propos sur un éventuel envoi de troupes en Ukraine, mais sa position ne fait pas l'unanimité dans la classe politique... 17.03.2024, Sputnik Afrique

M.Philippot se dit scandalisé par le fait qu'on ne recherche pas la paix alors que dans le conflit, "il y a des puissances nucléaires". Pour le chef de file des Patriotes, la France devrait être du côté ce ceux qui cherchent une solution pacifique. De plus, Paris soutient Kiev au détriment de ses propres concitoyens, insiste le politicien: "On envoie de l'argent qu'on n'a pas. Il n'y a pas d'argent dans les urgences, les hôpitaux, à l'école, dans les services publics, pour les retraites. Et on envoie des milliards tous les mois à Zelensky".

