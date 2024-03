https://fr.sputniknews.africa/20240317/ces-pays-africains-les-plus-confrontes-a-des-pannes-dinternet-1065604163.html

Ces pays africains les plus confrontés à des pannes d'Internet

Ces pays africains les plus confrontés à des pannes d'Internet

Les câbles endommagés ont des répercussions sur le réseau Internet s’échelonnant en quatre catégories d’importance: grave, élevée, moyenne et faible, selon... 17.03.2024, Sputnik Afrique

En voici la répartition par pays:Grâce à leur situation géographique, certaines régions sont moins touchées que d'autres par les dommages causés aux câbles, a indiqué la spécialiste Jess Auerbach Jahajeeah, lors d'un entretien avec The Conversation.Ainsi, l'Afrique du Sud est dans une position relativement bonne. Lorsque les pannes s'y produisent, le réseau est affecté pendant quelques heures avant que le trafic Internet ne soit redirigé, a expliqué Mme Auerbach, professeur agrégé à la Graduate School of Business de l'Université du Cap.Dans plusieurs pays africains, dont la Sierra Leone et le Libéria, la plupart des câbles n'ont pas d'embranchement (l'équivalent de bretelles de sortie d’autoroute). De sorte qu'il n’y a qu’un seul câble à fibre optique dans le pays, et par conséquent, le trafic Internet s'arrête pratiquement si le câble se rompt.

