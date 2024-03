https://fr.sputniknews.africa/20240316/un-travail-remarquable-un-depute-namibien-apprecie-lorganisation-de-la-presidentielle-russe-1065593769.html

"Un travail remarquable": un député namibien apprécie l'organisation de la présidentielle russe

La Russie possède un système qui est très bon, adapté à tous les âges des électeurs et pratique pour les personnes handicapées, a déclaré à Sputnik Afrique... 16.03.2024, Sputnik Afrique

Il a également noté que le processus est transparent et que tant le vote classique que celui à distance ne créent pas de frustration chez les électeurs. M.Likando a expliqué qu'il était venu en Russie pour apprendre de "l'une des plus grandes démocraties en matière de taille et de population" et mettre en œuvre les nouvelles connaissances dans son pays. Ainsi, à la différence de la Namibie, les citoyens russes n'ont besoin que de leur passeport: leur carte d'électeur n’est pas utilisée. Ceci rend les élections plus pratiques.

