"Très ouvert et libre": un observateur tanzanien sur l'élection présidentielle russe

"Très ouvert et libre": un observateur tanzanien sur l’élection présidentielle russe

Sputnik Afrique

"Le processus de vote ici est très intéressant. […] Cela prend très peu de temps, seulement 3 à 5 minutes pour terminer, c'est très ouvert et libre", a déclaré...

En outre, l’observateur a souligné que les citoyens russes votent "librement" et qu’ils peuvent le faire dans tous les coins du pays – il suffit d’avoir une pièce d’identité sur soi.Mgaya a également salué la technologie de vote en ligne "haut de gamme" qui simplifie l’ensemble du processus électoral.Présidentielle en RussieLe vote aux élections dure pour la première fois trois jours: les 15, 16 et 17 mars. Selon la Commission électorale centrale, la décision à ce sujet a été prise sur la base des demandes des citoyens. 333.600 personnes, dont plus de 700 ressortissants de 106 pays, surveillent les élections. Plus de 94.000 bureaux de vote ouvrent leurs portes dans tout le pays, le nombre d'électeurs est de 112,3 millions de personnes en Russie et de 1,9 million à l'étrangerIl s'agit de la première présidentielle à laquelle participent les habitants des nouvelles régions de Russie. Selon la Commission électorale centrale, les gens manifestent un grand désir de voter et sont prêts à se rendre dans les bureaux de vote "sous projectiles".

