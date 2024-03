https://fr.sputniknews.africa/20240316/le-vote-en-russie-se-deroule-normalement-comme-dans-les-autres-pays-1065585109.html

Le vote en Russie "se déroule normalement, comme dans les autres pays"

Le vote en Russie "se déroule normalement, comme dans les autres pays"

Sputnik Afrique

Tel est l'avis de la première vice-présidente du Réseau des femmes parlementaires du Mali, interrogée par Sputnik Afrique. 16.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-16T12:07+0100

2024-03-16T12:07+0100

2024-03-16T13:02+0100

mali

russie

présidentielle russe 2024

observateurs

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/10/1065584935_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fc3cce0ed7984cd0bcd72c0231039081.jpg

Nana Aïcha Cissé a particulièrement apprécié la possibilité de vote par voie électronique, importante pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, tels que les handicapés et les personnes âgées.Mme Cissé, officier de l'Ordre national, est venue pour la première fois observer le déroulement des élections en Russie et se dit impressionnée par son organisation. "Le Mali est ami de la Russie", a-t-elle souligné.Au Mali, "les gens connaissent la Russie, ils savent les liens qui existent entre le Mali et la Russie et cela est très important", selon la responsable.

mali

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, russie, présidentielle russe 2024, observateurs, opinion