https://fr.sputniknews.africa/20240316/larmee-russe-a-largue-une-bombe-aerienne-de-15-tonne-sur-une-unite-de-volontaires-ukrainiens-1065588691.html

L'armée russe a largué une bombe aérienne de 1,5 tonne sur une unité de volontaires ukrainiens

L'armée russe a largué une bombe aérienne de 1,5 tonne sur une unité de volontaires ukrainiens

Sputnik Afrique

300 militaires du régiment Kraken ont été touchés par cette frappe précise, a insisté le ministère russe de la Défense. 16.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-16T14:42+0100

2024-03-16T14:42+0100

2024-03-16T14:42+0100

donbass. opération russe

ukraine

conflit ukrainien

russie

défense

bataillon azov

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/10/1065588236_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_f90d5ad971b3633e3cea2235f0c9e091.jpg

Le Kraken est notamment composé de vétérans du régiment Azov, une unité de la garde nationale ukrainienne autrefois basée à Marioupol, sur la mer d'Azov. Celle-ci avait été formée en 2014 en tant que bataillon paramilitaire de volontaires d'extrême droite avec des affiliations néonazies et ultra-nationalistes.Lors de la guerre du Donbass de 2014, le bataillon avait été accusé de violations des droits de l'Homme, dont des détentions arbitraires, des exécutions sommaires et des tortures. Il est considéré comme un groupe terroriste et est interdit en Russie.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, conflit ukrainien, russie, défense, bataillon azov