https://fr.sputniknews.africa/20240316/la-rdc-signe-un-accord-a-hauteur-de-7-milliards-de-dollars-avec-la-chine-dans-le-secteur-minier-1065595556.html

La RDC signe un accord à hauteur de 7 milliards de dollars avec la Chine dans le secteur minier

La RDC signe un accord à hauteur de 7 milliards de dollars avec la Chine dans le secteur minier

Sputnik Afrique

Le contrat était en vigueur depuis 2008, mais les autorités ont renégocié ses conditions pour que la partie congolaise puisse en tirer plus d’avantages. 16.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-16T20:05+0100

2024-03-16T20:05+0100

2024-03-16T20:05+0100

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

chine

secteur minier

ressources naturelles

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103438/83/1034388391_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_e2a402ff5e36eccfc999e5cfc4e68a3f.jpg

Les revenus issus de cet accord seront redirigés vers les infrastructures, à savoir la construction des routes nationales. La République démocratique du Congo possède d’énormes richesses minérales et attire de nombreux partenaires, dont Pékin, le plus grand investisseur dans son secteur minier. Le pays africain est le premier producteur mondial du cobalt et se positionne très haut avec d’autres ressources. Cependant, son potentiel reste pour le moment largement sous-exploité.

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne, chine, secteur minier, ressources naturelles