Des centaines d’espèces uniques découvertes dans l’écorégion la plus récente d’Afrique

Des recherches révolutionnaires en Afrique australe ont mis au jour une richesse de biodiversité jusqu'alors inédite. 16.03.2024, Sputnik Afrique

Des scientifiques ont même proposé la création d’une nouvelle écorégion: l’archipel montagnard de l’Afrique du Sud-Est (SEAMA), relate Scientific Reports.Les montagnes s'étendent du nord du Mozambique jusqu'au mont Mulanje au Malawi, la deuxième plus haute montagne d'Afrique australe. L'étude réalisée dans cette région documente 127 espèces de plantes et 90 espèces d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères, de papillons et de crabes d'eau douce.Elles sont toutes endémiques, donc qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre.Cependant, cette écorégion est gravement menacée. Depuis que les scientifiques ont commencé leurs études, il y a environ 20 ans, les montagnes ont perdu un cinquième de l'étendue de leur forêt tropicale, près de la moitié dans certains cas, soit l'un des taux de déforestation les plus élevés d'Afrique.

