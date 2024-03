https://fr.sputniknews.africa/20240316/aucune-violation-un-observateur-angolais-a-propos-des-elections-presidentielles-russes-1065587712.html

"Aucune violation": un observateur angolais à propos des élections présidentielles russes

"Nous n’avons trouvé aucun problème, aucune violation. [Tout s'est] très bien passé, sans problème. Et tout s'est déroulé dans le calme", a déclaré Manuel... 16.03.2024, Sputnik Afrique

Il a également souligné que les élections faisaient partie de la souveraineté de chaque État et qu'il était donc important pour lui d'être personnellement présent dans ce processus.Parlant des innovations technologiques des élections russes, M.Camati a déclaré qu'elles aidaient à résoudre rapidement tous les problèmes et que l'option du vote électronique permettait de "minimiser le nombre d'erreurs et d'accélérer les processus électoraux".Présidentielle en RussieLe vote aux élections dure pour la première fois trois jours: les 15, 16 et 17 mars. Selon la Commission électorale centrale, la décision à ce sujet a été prise sur la base des demandes des citoyens. 333.600 personnes, dont plus de 700 ressortissants de 106 pays, surveillent les élections.Plus de 94.000 bureaux de vote ouvrent leurs portes dans tout le pays, le nombre d'électeurs est de 112,3 millions de personnes en Russie et de 1,9 million à l'étrangerIl s'agit de la première présidentielle à laquelle participent les habitants des nouvelles régions de Russie. Selon la Commission électorale centrale, les gens manifestent un grand désir de voter et sont prêts à se rendre dans les bureaux de vote "sous projectiles".

