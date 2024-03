https://fr.sputniknews.africa/20240315/vote-electronique-la-russie-a-deja-de-lavance-selon-un-observateur-malgache-1065577040.html

Vote électronique: "la Russie a déjà de l'avance", selon un observateur malgache

Vote électronique: "la Russie a déjà de l'avance", selon un observateur malgache

Sputnik Afrique

La Russie a mis en place un système de vote automatisé en avance sur son temps, a déclaré à Sputnik Afrique Ralaisoavamanjaka Andriamarotafikatohanambahoaka... 15.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-15T19:06+0100

2024-03-15T19:06+0100

2024-03-15T19:06+0100

russie

élection présidentielle

élections

vote électronique

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/0f/1065553938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd13cc03e099496cac05bf053ea19b58.jpg

L’élection présidentielle russe se déroule "dans le calme et dans les normes aussi", ce qui a permis de mettre en lumière quelques avancées, comme le vote automatisé, qui fait gagner du temps aux électeurs, a déclaré ce vendredi 15 mars à Sputnik Afrique Ralaisoavamanjaka Andriamarotafikatohanambahoaka, premier rapporteur général de la Commission électorale nationale indépendante de Madagascar.De nombreux observateurs ont déjà salué l'utilité du vote électronique en Russie. Celui-ci permet notamment de se prononcer à toute heure, sans être astreint aux heures d’ouverture des bureaux, avait déclaré à Sputnik Afrique le boxeur américano-russe Kevin Vladimirovitch Johnson.Le scrutin en cours en Russie a aussi montré que les normes électorales étaient respectées en Russie, a ajouté le responsable.Et d’ajouter que "c'est évident qu’on a respecté le principe de la souveraineté électorale et le norme électoral à Moscou et en Russie en général".Présidentielle russeL’élection présidentielle russe se déroule du 15 au 17 mars. Quatre candidats sont en lice dont le Président sortant Vladimir Poutine, Nikolaï Kharitonov, du Parti communiste, Leonid Sloutski du Parti libéral-démocrate et Vladislav Davankov des Nouveaux gens.A l’issue du premier jour du vote, plus de 30% des électeurs ont déjà donné leurs voix, selon la Commission électorale centrale.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, élection présidentielle, élections, vote électronique, opinion