Une centaine de pays ont envoyé plus de 700 observateurs à la présidentielle russe

Une centaine de pays ont envoyé plus de 700 observateurs à la présidentielle russe

Des observateurs venus de 106 pays ont été accrédités auprès des bureaux de vote lors de l'élection présidentielle en Russie, selon la présidente de la... 15.03.2024

"706 personnes [observateurs internationaux] de 106 pays ont été accréditées", a annoncé Ella Pamfilova, s’exprimant dans le centre d’information de la CEC.Le scrutin durera trois jours: les 15,16 et 17 mars. Quatre candidats sont en lice: Léonid Sloutski, Nikolaï Kharitonov, Vladislav Davankov et Vladimir Poutine.Il s'agit de la première élection présidentielle à laquelle participent les habitants des nouvelles régions de Russie. Selon la Commission électorale centrale, les gens manifestent un grand désir de voter et sont prêts à se rendre dans les bureaux de vote "sous projectiles".Au total, plus de 156.000 observateurs surveilleront les élections.

