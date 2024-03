https://fr.sputniknews.africa/20240315/plus-de-2-millions-delecteurs-des-nouvelles-regions-de-russie-ont-vote-par-anticipation-1065564194.html

Plus de 2 millions d'électeurs des nouvelles régions de Russie ont voté par anticipation

Plus de 2 millions d'électeurs des nouvelles régions de Russie ont voté par anticipation

Sputnik Afrique

"Nous avons simplement été obligés d'utiliser toutes les opportunités disponibles pour éviter les rassemblements massifs de personnes dans ces régions afin de... 15.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-15T12:55+0100

2024-03-15T12:55+0100

2024-03-15T12:55+0100

russie

présidentielle russe 2024

vote électronique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/0f/1065564026_0:158:3079:1889_1920x0_80_0_0_0db9be2ea70963b2a08e19ab1fcad17b.jpg

"Malgré toutes les difficultés, on sent un esprit incroyable pour que ces élections aient lieu, pour que les gens puissent voter. Dans Avdeïevka libérée, on parle avec les gens, et tout d'abord, les gens ont demandé qu'on leur fournisse du pain et... la possibilité de voter à la présidentielle! C'est étonnant. Des gens comme ça y vivent", a indiqué Ella Pamfilova.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, présidentielle russe 2024, vote électronique