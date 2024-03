https://fr.sputniknews.africa/20240315/les-observateurs-africains-a-la-presidentielle-russe-rentreront-satisfaits-de-ce-quils-ont-vu-1065566190.html

Les observateurs africains à la présidentielle russe "rentreront satisfaits de ce qu'ils ont vu"

Sputnik Afrique

La présidentielle se déroule en Russie en présence de plus de 336.000 observateurs, dont des ressortissants de dizaines de pays africains. 15.03.2024, Sputnik Afrique

"Les observateurs africains, qui inspectent des bureaux de vote à travers toute la Russie, rentreront véritablement satisfaits de ce qu'ils ont vu", a déclaré ce vendredi 15 mars à Sputnik Afrique Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) du Cameroun, en visite à Moscou.Dans une interview à Sputnik Afrique, il a évoqué la présence d’observateurs de plus de 50 pays africains à la présidentielle russe. Il a expliqué s'être rendu à Moscou pour constater de ses propres yeux "comment se déroule l’élection, l’engouement autour des élections, voir comment le processus-même est enclenché".Présidentielle russeL'élection présidentielle russe se déroule du 15 au 17 mars. Des bureaux de vote sont ouverts sur l'ensemble du territoire russe, y compris dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et les régions de Zaporojié et de Kherson qui ont intégré la Fédération de Russie en octobre 2022. Les électeurs peuvent également donner leur voix à distance, au moyen d'un vote électronique.

