Les États-Unis seraient plus espionnés par Google que par TikTok

Google et Facebook* sont beaucoup plus impliqués dans l’espionnage des Américains que TikTok, le réseau social menacé de fermeture sur le marché américain à... 15.03.2024, Sputnik Afrique

Tel est le point de vue du journaliste américain Tucker Carlson, qu’il a exposé en interviewant le sénateur Rand Paul.Le journaliste a ajouté que si quelqu’un disait que Google et Facebook* n’étaient pas une menace contrairement à TikTok, il était un menteur.Vente annuléeÀ l’époque de sa présidence, Donald Trump a signé un décret sur l’interdiction de TikTok et a obligé ByteDance à s’entendre sur sa vente avec les sociétés américaines Oracle et Target. Le marché n’a pas eu lieu suite à l’annulation de l’initiative de Trump par Joe Biden.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

