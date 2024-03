La Défense russe a annoncé avoir déjoué une tentative de l'armée ukrainienne de pénétrer dans la région russe de Belgorod et détruit plusieurs chars. Par... 14.03.2024, Sputnik Afrique

Une tentative d'incursion ukrainienne déjouée, 8 chars détruits: bilan de la Défense russe

La Défense russe a annoncé avoir déjoué une tentative de l'armée ukrainienne de pénétrer dans la région russe de Belgorod et détruit plusieurs chars. Par ailleurs, les forces russes ont intercepté une bombe guidée de production française et de nombreux drones et roquettes.