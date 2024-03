https://fr.sputniknews.africa/20240314/nouvelles-images-de-lelimination-dun-groupe-de-saboteurs-ukrainiens-en-russie-1065542355.html

Nouvelles images de l'élimination d'un groupe de saboteurs ukrainiens en Russie

Nouvelles images de l'élimination d'un groupe de saboteurs ukrainiens en Russie

14.03.2024

La Défense russe a dévoilé une vidéo de frappes sur des saboteurs ukrainiens équipés d'un char et de plusieurs blindés ayant voulu passer la frontière

Un groupe de reconnaissance et de sabotage ukrainien a été refoulé près du village russe de Spodariouchino, dans la région frontalière de Belgorod, a annoncé ce jeudi 14 mars la Défense russe. Des blindés ont été détruits à l'aide de drones. Un char T-64 est notamment parti en flammes.Plusieurs attaques simultanées avaient eu lieu dans la région le 12 mars. Les forces russes étaient parvenues à les repousser avant qu'ils ne violent la frontière. Plus de 60 soldats ukrainiens, cinq chars et un véhicule blindé de transport de troupes avaient été détruits.La région de Belgorod est visée depuis plusieurs mois par des frappes ukrainiennes, qui touchent parfois des structures civiles. Au moins six personnes dont un enfant avaient péri après une frappe près d'un centre commercial, mi-février.En juin 2023, une autre incursion de saboteurs à Belgorod avaient été repoussée, mais avait suscité un tollé car les unités ukrainiennes étaient équipées de matériel occidental. La Belgique avaient notamment rappelé Kiev à l'ordre, soulignant que les livraisons d'armes ne devaient pas servir à cibler le territoire russe.

