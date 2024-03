https://fr.sputniknews.africa/20240314/montee-des-eaux-de-la-mer-au-gabon-neuf-personnes-meurent-noyees-a-libreville-1065531576.html

Montée des eaux de la mer au Gabon: neuf personnes meurent noyées à Libreville

Neuf personnes sont mortes noyées sur la plage de Libreville à cause des grandes marées d'équinoxe, a annoncé, mercredi, le ministère gabonais de l'Intérieur. 14.03.2024, Sputnik Afrique

"Les services des Forces de défense et de sécurité (police, gendarmerie et sapeurs pompiers) ont retrouvé 9 corps sans vie", a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que seules quatre victimes ont été identifiées formellement comme des adolescents "de nationalité gabonaise."Selon le ministère, ces noyades s'expliquent par une "hausse des marées liées aux changements climatiques"."Habituellement à Libreville la haute marée oscille entre 1,60 et 1,80m (..), mais depuis ce dimanche après-midi à l'heure de la pleine mer, nous avons atteint une marée allant jusqu'à plus de 2,50 m", avait indiqué Hélène Kengue, cheffe du service météo marine dans un communiqué publié mardi.Elle a également exhorté les autorités d'empêcher les populations d'accéder aux plages jusqu'en fin de semaine, en prévision d'un "pic à venir."Pour sa part, le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Mer a déconseillé dans un communiqué la fréquentation des plages, suite au phénomène de montée des eaux de la mer constaté le long du littoral depuis dimanche dernier.

