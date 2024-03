https://fr.sputniknews.africa/20240314/le-togo-lance-un-appel-doffres-international-pour-amenager-et-bitumer-des-routes-1065544465.html

Le Togo lance un appel d’offres international pour aménager et bitumer des routes

Le Togo envisage d'aménager trois tronçons routiers, longs au total d'environ de 70 kilomètres. Un appel d’offres international a été lancé. 14.03.2024, Sputnik Afrique

L'appel d’offres international a été lancé par le ministère des Travaux publics. Il comprend le bitumage du tronçon Akonta-Fazao-Tchatchako, entre la région des Plateaux et la Centrale, long de 49 km, ainsi que des voiries de Notsè et Mango de 5 km chacune.Les soumissions seront clôturées à la mi-avril, selon le média Togo first.Au total, cette année, les autorités togolaises ambitionnent de réaliser des travaux de revêtement de 180 km de route en cours de construction, et financer des chantiers d’aménagement et de bitumage d’environ 206 km de route sur l'ensemble du territoire.

