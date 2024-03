https://fr.sputniknews.africa/20240314/la-france-reflechit-depuis-des-mois-a-la-question-de-lenvoi-de-troupes-en-ukraine-1065541966.html

La France réfléchit depuis des mois à la question de l'envoi de troupes en Ukraine

Dès l’été 2023, alors que Kiev déclenchait sa contre-offensive infructueuse, Paris, dans le plus grand secret, examinait l’envoi de troupes au sol, écrit Le... 14.03.2024, Sputnik Afrique

L’option a été évoquée lors d’un conseil de défense, le 12 juin 2023 à l’Élysée, selon Le Monde."Le rôle des militaires est de toujours préparer le maximum d’options possibles, de façon à aider à la décision politico-militaire du président de la République", explique Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de terre.Ce 14 mars, Emmanuel Macron interviendra sur TF1 et France 2 pour parler des enjeux du soutien à l’Ukraine après ses propos sur le possible envoi de militaires occidentaux. Le 26 février, en répondant à une question sur un éventuel envoi de troupes, le Président français a déclaré: "En dynamique, rien ne doit être exclu".L’annonce n'a pas fait l’unanimité dans les pays occidentaux. Quant à la Russie, Vladimir Poutine a supposé dans une récente interview que cette annonce pouvait être expliquée par une "rancune" à cause du succès stratégique russe en Afrique.

