Des militaires ukrainiens se proposent de s’emparer du parlement

Un groupe de militaires mécontents de la politique officielle projettent de prendre le contrôle de la Rada suprême à Kiev et de gagner à leur cause d’autres... 14.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-14T08:29+0100

ukraine

rada suprême

complot

renversement

Leur intention ressort de messages d’un chat privé, dont des spécialistes russes ont pris connaissance."Quand les gens voient que les militaires sont aux commandes et que d’autres militaires les soutiennent, ils gagnent automatiquement la cause voulue", commente un autre.Projets de renversement du pouvoir ukrainienUn membre des services secrets russes avait précédemment révélé avoir eu accès à la chaîne Telegram ParaBelum regroupant des représentants d’unités d’élite des forces armées ukrainiennes, du service de sécurité ukrainien et des bataillons nationalistes.Sur cette chaîne, ils "ont discuté sérieusement des versions de renversement du pouvoir en place et du commandement des forces armées ukrainiennes". Ils ont également envisagé la mise en place d’un parti radical avec une branche armée.

ukraine

2024

Actus

ukraine, rada suprême, complot, renversement