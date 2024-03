https://fr.sputniknews.africa/20240314/crise-du-cacao-la-hausse-des-prix-fait-vaciller-le-secteur-au-ghana-et-en-cote-divoire-1065538591.html

Crise du cacao: la hausse des prix fait vaciller le secteur au Ghana et en Côte d'Ivoire

Crise du cacao: la hausse des prix fait vaciller le secteur au Ghana et en Côte d'Ivoire

Sputnik Afrique

Les transformateurs de cacao ivoirien et ghanéen ont du mal à se ravitailler en fèves à cause de l'explosion des prix, rapporte Reuters. Les dernières récoltes... 14.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-14T11:39+0100

2024-03-14T11:39+0100

2024-03-14T11:39+0100

international

cacao

ghana

côte d'ivoire

chocolat

pénuries

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0e/1063536492_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_9ba5447812456d393366c8cdf67e4c6c.jpg

Au régime. De grandes usines de transformation de cacao ont arrêté ou réduit leurs activités au Ghana et en Côte d'Ivoire, rapporte Reuters. Le prix des fèves est devenu prohibitif. Le transformateur ivoirien Transacao a déclaré avoir cessé d'acheter des fèves et fonctionne désormais sur ses stocks. Au Ghana, l'entreprise publique Cocoa Processing Company (CPC) fonctionne à 20% de sa capacité. L'Organisation internationale du cacao (ICCO) s'attend à ce que la production mondiale chute de 10,9 % pour atteindre 4,45 millions de tonnes cette saison. Les intempéries et le phénomène climatique El Niño ont bouleversé la production des fèves de cacao, dont les prix flirtent désormais avec les 7.000 dollars la tonne sur les contrats à terme.

ghana

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, cacao, ghana, côte d'ivoire, chocolat, pénuries