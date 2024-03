https://fr.sputniknews.africa/20240314/ce-pays-africain-voit-sa-dette-reduite-de-2-milliards-de-dollars-1065544016.html

Ce pays africain voit sa dette réduite de 2 milliards de dollars

14.03.2024

Les créanciers du Club de Paris, dont fait partie la Russie, ont annoncé le 13 mars vouloir effacer 99% de la dette somalienne à leur égard. Ce plan comprend:- une annulation de 1,2 milliard de dollars en valeur nominale;- une annulation supplémentaire de 815 millions de dollars, sur base volontaire et bilatérale.La Somalie profite notamment de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), lancée par la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) visant à réduire la pression de la dette sur les pays éligibles.Le pays, dont la dette extérieure s'élève à 5,3 milliards de dollars, pourrait au total bénéficier d'un allègement de plus de 4,5 milliards de dollars de la part de l’ensemble de ses créanciers internationaux. Cela ramènerait la dette extérieure à moins de 6% du produit intérieur brut.

