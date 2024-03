https://fr.sputniknews.africa/20240313/sen-prendre-a-poutine-cest-essayer-de-noyer-le-poisson-dans-leau-1065525392.html

"S'en prendre à Poutine, c'est essayer de noyer le poisson dans l'eau"

Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a accordé une interview exclusive à Dmitri Kisselev, directeur général de l’agence de presse Rossiya Segodnya, dans laquelle Sputnik fait... 13.03.2024, Sputnik Afrique

«S'en prendre à Poutine, c'est essayer de noyer le poisson dans l'eau» Sputnik Afrique Vladimir Poutine a accordé une interview exclusive à Dmitri Kisselev, directeur général de l’agence de presse Rossiya Segodnya, dans laquelle Sputnik fait partie. Pour Sputnik Afrique, un journaliste malien commente les déclarations du Président russe.

"On va vers celui qui nous respecte, on va vers celui qui s'intalle avec nous, on va vers celui qui nous dit comment on peut nous aider et sans entrer dans quoi que ce soit. Quand on rend visite à quelqu'un, on reste poli dans son salon. On ne regarde pas de gauche à droite jusqu'à aller se prononcer sur le comportement de ses enfants ou même à choisir qui va être chef de famille", indique Moussa Naby Diakité, directeur de publication du journal malien L'Élite, sur le choix des pays africains de coopérer avec la Russie mentionné par Vladimir Poutine.Pour en savoir plus et découvrir les éléments clés de l'interview de Vladimir Poutine, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

