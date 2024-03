https://fr.sputniknews.africa/20240313/lonu-suspendra-en-avril-laide-alimentaire-destinee-aux-refugies-soudanais-au-tchad-1065516556.html

L’Onu suspendra en avril l’aide alimentaire destinée aux réfugiés soudanais au Tchad

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé mardi qu'il allait suspendre en avril "en raison de contraintes financières" son aide aux centaines de... 13.03.2024

Le PAM a appelé aux dons pour éviter "une catastrophe totale".La pire crise de la faim au mondeLe PAM a signalé la semaine dernière que les combats qui avaient fait des milliers de morts et huit millions de déplacés dans ce pays du Nord Est de l’Afrique, " menacent des millions de vies, la paix et la stabilité de toute une région "." Cette catastrophe risque maintenant de devenir la plus grande crise de la faim au monde, à moins que les combats ne cessent ", a averti Cindy McCain, la Directrice exécutive du PAM, à l’issue d’une visite au Soudan du Sud,

