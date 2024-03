https://fr.sputniknews.africa/20240313/les-medias-grand-public-renforcent-lhegemonie-de-la-classe-dirigeante-occidentale-1065516912.html

Les médias grand public "renforcent l'hégémonie de la classe dirigeante occidentale"

"Les médias grand public ont toujours été utilisés pour fabriquer un consensus en faveur d'idées et de choix qui renforcent l'hégémonie de la classe dirigeante occidentale", juge auprès de Sputnik Afrique l’ancien directeur général de la Commission nationale de radiodiffusion du Nigeria.Is'haq Modibbo Kawu s'est exprimé à l’occasion de la Journée de la liberté d'expression en ligne célébrée le 12 mars.Les préjugés ancrés dans les médias occidentaux ont conduit à des perspectives mondiales déformées, à un "afro-pessimisme" dans les reportages africains et à des représentations biaisées de pays comme la Chine, la Russie et l'Iran, avance l’expert.

