Le Nigeria lève les sanctions imposées au Niger et à la Guinée

Le Nigeria lève les sanctions imposées au Niger et à la Guinée

Le Président nigérian a annoncé avoir levé toutes les sanctions imposées au Niger et à la Guinée. 13.03.2024, Sputnik Afrique

Le Nigeria a levé les sanctions imposées au Niger et à la Guinée et a ouvert ses frontières, a annoncé le Président du pays, Bola Ahmed Tinubu.Les sanctions suivantes seront ainsi levées:Le chef de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Omar Aliou Touré, avait déclaré le 24 février que la Communauté avait décidé de lever un certain nombre de sanctions du Niger, notamment celles liées à la fermeture des frontières, à l'interdiction de des transactions financières et le gel des avoirs du Niger dans les banques centrales et les banques commerciales de la communauté.

