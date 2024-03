international, russie, autriche, expulsions, persona non grata, diplomates, ministère russe des affaires étrangères

Deux diplomates russes en poste à Vienne ont été proclamés personae non gratae et devront quitter l'Autriche. La Russie qualifie la décision autrichienne de... 13.03.2024, Sputnik Afrique

L’Autriche expulse deux diplomates russes, Moscou promet de réagir

Deux diplomates russes en poste à Vienne ont été proclamés personae non gratae et devront quitter l'Autriche. La Russie qualifie la décision autrichienne de politique et promet une réponse.