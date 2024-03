https://fr.sputniknews.africa/20240313/la-tempete-filipo-pourrait-faire-plus-de-500000-sinistres-au-mozambique-1065517731.html

La tempête Filipo pourrait faire plus de 500.000 sinistrés au Mozambique

La tempête Filipo pourrait faire plus de 500.000 sinistrés au Mozambique

Le Mozambique a été touché de plein fouet par la tempête tropicale Filipo. Les autorités estiment que 525.000 habitants pourraient être affectés si les... 13.03.2024

La nature s'est déchaînée. Le Mozambique a été touché par des rafales de vent de 90 à 120 km/h, accompagnées de précipitation. Le décompte des sinistrés pourraient s'élever à 525.000 si le cyclone affecte les provinces de Sofala, Gaza et Maputo, selon les autorités.Plus de 100.000 personnes sont d'ores et déjà privées d'électricité, selon le distributeur Electricidade de Moçambique.Le Mozambique fait partie des pays les plus exposés aux changements climatiques mondiaux. Des cyclones tropicaux avaient déjà frappé le pays en octobre, faisant 72 victimes.

